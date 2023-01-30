اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مسابقة أهل القرآن الكريم ويشيد بدور الأسر

الإثنين، 30 يناير 2023 10:18 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع مسابقة أهل القرآن الكريم ويشيد بدور الأسر وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مسابقة القرآن الكريم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التصفيات النهائية في مسابقة أهل القرآن بمدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات، والتي تجرى بـ9 مستويات منهم المستوى الجامعي، بحضور أحمد ريحان، موجه عام التربية الدينية، وعدد من القيادات بالمديرية.

وأكد  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن حفظ القرآن لا يكون بوضع المصاحف على الأرفف أو بالسيارات، ولكن بالعمل بآياته، وحسن معاملة الاخرين، وبحفظه وتدبره هو عامل أساسي في بناء الإنسان المصري الذي سيقوم ببناء مستقبل مصر فالإنسان القويم الذي يأخذ العبرة والعظة من آيات القرآن الكريم هو الذي سيعمل على بناء الأجيال القادمة، مقدماً الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم لكتاب الله، مشيرا إلى أن كل بيت به حافظ لكتاب الله يشهده جهدا كبيرا من أولياء الأمور، بتشجيع أبنائهم.

 

جانب من تفقد وكيل الوزارة مسابقة القرآن الكريم
جانب من تفقد وكيل الوزارة مسابقة القرآن الكريم

 

جانب من تفقد مسابقة القرن الكريم
جانب من تفقد مسابقة القرن الكريم

 

محافظ كفر الشيخ يشيد بالاطفال
محافظ كفر الشيخ يشيد بالاطفال

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مسابقة القرآن الكريم
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مسابقة القرآن الكريم

 


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