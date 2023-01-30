وزير السياحة يلتقى مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

كتب محمد أسعد

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير كريستيان بيرجر، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والاتحاد الاوروبي، مستعرضاً أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالعلاقات مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي فى العديد من المجالات، خاصًة فى مجالي السياحة والآثار، ومنها تلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في هذين المجالين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من دول الاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عدد من ورش العمل لتدريب العاملين بالسياحة والآثار، والتعاون لتطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية وتعزيز الوعي السياحي لدى المجتمعات المحلية بهذه المناطق.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وSophie Vanheaverbeke رئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي.