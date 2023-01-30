وزير الخارجية الإيطالى: الدفاع العسكرى ضرورى فى أوكرانيا من أجل السلام

كتبت ـ فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الدفاع العسكري ضروري في أوكرانيا ليتيح للدبلوماسية أن تعمل من أجل السلام.

وأكد تاياني، في مقابلة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، اليوم الإثنين - أن الهدف الأسمى هو تعزيز السلام العادل، وهذا يتطلب انسحاب روسيا من أوكرانيا ووضع حد لتلك العملية العسكرية هناك.

وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، " سنواصل دعم جميع جهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل إيجابي للصراع".

وشدد الوزير الإيطالي، على أنه ليس هناك بديل للمفاوضات الدبلوماسية، التي يمكن أن تبدأ، على سبيل المثال، من خلال ضمان الحياد حول محطة زاباريجيا للطاقة النووية، مضيفا "التقيت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل جروسي عدة مرات، لكن طالما استمرت روسيا بمهاجمة المدنيين ، يجب أن نساعد أوكرانيا بالدفاع عن نفسها لكي تظل حرة ومستقلة".

واختتم أنطونيو تاياني، بقوله إن "هناك حاجة لجيش دفاعي لكي يتيح للدبلوماسية إمكانية أن تعمل من أجل السلام".

وكان تاجانى أعلن أن بلاده تعد، بالتعاون مع فرنسا، لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "سامب-تي"، الذي يمكنه ضرب الطائرات على مسافة تصل إلى 100 كيلو متر، والصواريخ على مسافة تصل إلى 25 كيلو مترا، موضحا أن إيطاليا قدمت بالفعل خمس حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالي مليار يورو.

و قال تاجانى، إنه يجب أن ينتهي الصراع في أقرب وقت ممكن".. مضيفا "أن إيطاليا بالتعاون مع فرنسا، تضع اللمسات الأخيرة على إرسال سامب-تي، وهناك إجراءات أخرى نعمل عليها بشكل سري".

ولفت إلى أن "الصراع الروسي الأوكراني ضاعف عمليات التضليل الروسي، وأن محاربة هذه الظاهرة السامة يجب أن تكون حاسمة".

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "دونيتسك" بافلو كيريلينكو اليوم الاثنين، إصابة أربعة مدنيين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.