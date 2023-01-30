اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشيدا بالعفو الرئاسى والحوار الوطنى..

وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لدور مصر فى المنطقة.. إنفوجراف

الإثنين، 30 يناير 2023 03:19 م
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لدور مصر فى المنطقة.. إنفوجراف زيارة وزير الخارجية الأمريكي الي مصر

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة ، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

 

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• أكد تقدير واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور الذى تلعبه مصر فى استقرار الشرق الأوسط
 
• التأكيد على تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادى بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والأمريكى.
 
• دعم واشنطن لجهود مصر فى التوسع بمجالات الطاقة المتجددة والاتصالات وتغير المناخ من خلال شراكة خاصة بين الطرفين
 
• ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسى سريع لقضية سد النهضة التى تعد أمرا وجوديا للمصريين والتوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب 
 
• استمرار دور مصر فى إرساء السلام والاستقرار ومشاركتها فى مؤتمر النقب بهدف الوصول لمنطقة أكثر أمانًا واستقرارًا 
 
• أهمية التعاون فى مجال الأمن الغذائي ودعم جديد من الولايات المتحدة لقطاع الزراعة فى مصر بقيمة 50 مليون دولار 
 
• أهمية دور مصر الكبير فى لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
 
• أهمية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجارى على أساس دستورى ودعم بلاده لجهود المبعوث الأممى لدى ليبيا
 
• الحرب الأوكرانية الروسية تؤثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لتلافى تلك الآثار
 
• خلال العقود الماضية قدمت بلادنا 30 مليار دولار من الدعم
 
• مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء فى مصر حالياً هى أزمة تعانى منها كل دول العالم ونعمل معاً من أجل حل أزمة الأمن الغذائى والطاقة
 
• الإشادة بعمل لجنة العفو الرئاسى وبجلسات الحوار الوطنى التى تجريها مصر منذ فترة
 
• تقدر الولايات المتحدة جهود مصر فى حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل على إطلاق الحوار الوطنى

 


زيارة بلينكن للقاهرة

زيارة بلينكن الي مصر

زيارة وزير الخارجية الأمريكي الي مصر

زيارة بلينكن لمصر

سامح شكري



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