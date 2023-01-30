وزير الخارجية الأمريكى يؤكد دعم بلاده لدور مصر فى المنطقة.. إنفوجراف

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة ، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

• أكد تقدير واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسى والدور الذى تلعبه مصر فى استقرار الشرق الأوسط

• التأكيد على تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادى بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين المصرى والأمريكى.

• دعم واشنطن لجهود مصر فى التوسع بمجالات الطاقة المتجددة والاتصالات وتغير المناخ من خلال شراكة خاصة بين الطرفين

• ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسى سريع لقضية سد النهضة التى تعد أمرا وجوديا للمصريين والتوصل لحل يضمن مصالح كافة الشعوب

• استمرار دور مصر فى إرساء السلام والاستقرار ومشاركتها فى مؤتمر النقب بهدف الوصول لمنطقة أكثر أمانًا واستقرارًا

• أهمية التعاون فى مجال الأمن الغذائي ودعم جديد من الولايات المتحدة لقطاع الزراعة فى مصر بقيمة 50 مليون دولار

• أهمية دور مصر الكبير فى لعب وساطة لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

• أهمية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجارى على أساس دستورى ودعم بلاده لجهود المبعوث الأممى لدى ليبيا

• الحرب الأوكرانية الروسية تؤثر على الاقتصاد المصرى وهو ما يتطلب المزيد من التعاون لتلافى تلك الآثار

• خلال العقود الماضية قدمت بلادنا 30 مليار دولار من الدعم

• مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء فى مصر حالياً هى أزمة تعانى منها كل دول العالم ونعمل معاً من أجل حل أزمة الأمن الغذائى والطاقة

• الإشادة بعمل لجنة العفو الرئاسى وبجلسات الحوار الوطنى التى تجريها مصر منذ فترة

• تقدر الولايات المتحدة جهود مصر فى حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل على إطلاق الحوار الوطنى