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وزير الخارجية الأمريكى: شكرا للشعب المصرى على ضيافته لى فى أم الدنيا

الإثنين، 30 يناير 2023 07:18 م
وزير الخارجية الأمريكى: شكرا للشعب المصرى على ضيافته لى فى أم الدنيا وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، الشكر على الضيافة التي تلقها خلال زيارته للقاهرة اليوم الإثنين، وبحث العلاقات بين القاهرة وواشنطن، مع وزير الخارجية سامح شكري.

وكتب في تغريدة على تويتر: "الشعب المصري رائع من نواح كثيرة ، بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة، أنا ممتن للترحيب الحار بأم الدنيا وأتطلع إلى زيارتي القادمة".

هذا وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، دانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً  تحياته إلى الرئيس جو بايدن، ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.
 

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