وحدة السكان الفرعية بإسنا تطلق مبادرة "تحدث معه" بقرية العضايمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت وحدة السكان الفرعية بإسنا مبادرة "تحدث معه" بقرية العضايمة بمركز و مدينة إسنا جنوب الأقصر ، كأول انطلاق للمبادرة بمركز إسنا، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالتوعية بالقضية السكانية وآثارها السلبية على التنمية ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ورجاء شوقى رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان ومنسقى وحدة السكان الفرعية بالقرى والمراكز.

وتقول رجاء شوقى رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تهدف تلك المبادرة الموجهة للرجال والشباب الذكور فى كافة الأعمار والمراحل التعليمية من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي فى الأمور الحياتية والأسرية ومنها القضية السكانية وتنظيم الاسرة، و القيم الحياتية والتفاهم الأسرى، وتربية الأطفال، وخطورة زواج القاصرات، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، وقضية إدمان المواد المخدرة، وذلك بحضور المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي كومير، و60 شخصاً من أهالي قرية العضايمة.

فيما شملت فعاليات وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر، إطلاق مبادرة (أملك في عملك) من ضمن توصيات المؤتمر الشبابي للتدريب والمستهدف تمويل وتشغيل 1000 شاب وفتاة بمشاركة كلا من جهاز تنمية المشروعات وحاضنة الأعمال بالأقصر ومبادرة رواد النيل بالبنك المركزي المصري ومبادرة مشروعك بوزارة التنمية المحلية ومؤسسة المنارة والضحى وتم تدريب 1077 شابا وفتاة خلال عام 2022، والمشاركة بمعرض ديارنا لعارضين وحدة السكان من 10 إلى 20/2/2022 مجانا لعدد 33 عارضا وعارضة، وتنظيم حفل تكريم عدد 17 أم مثالية على مستوى المحافظة وتضمن فقرة (رد الجميل) لـ 35 من الشخصيات العامة بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى ومديرية التربية والتعليم– ومؤسسة نايل بالاس الخيرية وإقامة معرض للمنتجات اليدوية والحرفية على هامش الاحتفال بالأمهات المثاليات مارس 2022 بعدد حضور (500) شخص، وتنظيم أمسية رمضانية مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات طبية خاصة) وذلك للحصول على خصومات تزيد عن الـ٥٠٪ لعدد 33 جمعية أهلية، مشاركة وتنظيم ليلة رمضانية وتكريم (157) من حفظة القرآن الكريم، وتكريم 15 من محفظين القرآن الكريم من خلال جمعية بنت مصر.

كما تم تنظيم تدريب عدد 20 موظف من الشئون الاجتماعية بمكتبة مصر العامة على برنامج اكسل، ومشاركة وحدة السكان بمعرض ديارنا وتوفير بايكة مجاناً لعدد 33 عارضا وعارضة من خلال أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والمقيدين بالوحدة عدد 33 ومنهم عدد 2 ذوى احتياجات، وتنفيذ أنشطة وندوات مبادرة (رفقاً بالقوارير) التى تم اطلاقها 1- يونيو 2022، وتضمنت تنفيذ عدد (5) ندوات وأنشطة مسرحية بمشاركة قصر ثقافة الأقصر عرض مسرحي بعنوان "دايرة وبتدور" يحمل عدة رسائل منها (لا لختان الاناث –- لا للزواج المبكر- لا للعنف ضد المرأة ) وبلغ عدد المستفيدين 600 سيدة بمركز الزينية وإسنا وأرمنت والقرنة.