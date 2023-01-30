اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 07:06 ص
أكرم القصاص
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هيئة الحشد الشعبي العراقية تحبط محاولة تسلل عناصر داعش لمحافظة صلاح الدين

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 ص
هيئة الحشد الشعبي العراقية تحبط محاولة تسلل عناصر داعش لمحافظة صلاح الدين قوات الحشد الشعبي
وكالات

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، إحباط محاولة تسلل لـ”داعش” الإرهابي غرب آمرلي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكرت الهيئة أن "قوة من الحشد الشعبي، احبطت محاولة تسلل لفلول “داعش” الإرهابي غرب قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين"، مبينا ان " ذلك جاء بعد رصد تحركات لفلول “داعش” الإرهابي غرب قضاء امرلي، مساء اليوم، حيث تم تبليغ المقر المسيطر للعمليات المشتركة في طوز خورماتو واصطحب قائد محور الشمال بالحشد الشعبي يلماز النجار قوة من الفوج الاول باللواء 63 ضمن قيادة محور الشمال للحشد الشعبي."

وأضاف، أنه "تم تمشيط مناطق حاوي قرية زنجلي وحاوي قرية عبود ولاذت العناصر الإرهابية بالفرار".

 


هيئة الحشد الشعبي

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