هطول أمطار متوسطة على مناطق وسط الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، طقسا متقلبا، وتعرضت لهطول الأمطار المتوسطة علي مناطق وسط المدينة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023 استعداداً لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان تشهد محافظة الإسكندرية بدءا من اليوم أمطارا خفيفة تزداد شدتها إلي متوسطة باكر الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد «نافع» علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وعلي صعيد آخر، كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن اليوم الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على خليج العقبة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.



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