اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هجوم إلكترونى على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ"إذابة الأجساد" مع كل جريمة ضد الفلسطينيين

الإثنين، 30 يناير 2023 11:46 ص
هجوم إلكترونى على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ"إذابة الأجساد" مع كل جريمة ضد الفلسطينيين هجوم إلكترونى - صورة أرشيفية
وكالات

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استهدف هجوم إلكتروني مصانع كيميائية إسرائيلية، مهددا العاملين في المصنع بـ"إذابة" أجسادهم مع كل جريمة ترتكب ضد الفلسطينيين.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في رسالة الهجوم الإلكتروني الذي نفذه "فيلق القدس الإلكتروني": "رسالتنا إلى الكيميائيين العاملين في المصانع الكيماوية اتركوا هذه الوظيفة وابحثوا عن وظيفة جديدة، ابحثوا عن أماكن لا نكون فيها، لكن للأسف نحن في كل مكان، نؤكد أن عملكم في المصانع الكيماوية يشكل خطرا على حياتكم، لن نتردد أبدا في إذابة أجسادكم بالمواد الكيميائية في المرة القادمة وكل جريمة ضد الفلسطينيين ستكلف دمائكم. نحن في كل مكان".

 

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