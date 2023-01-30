ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 30/1/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:17 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 08: 3
موعد صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:49
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:23 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:11
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:53 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:03 م
موعد صلاة المغرب 5:25 م
موعد صلاة العشاء 6:44 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 2:59 م
وقت صلاة المغرب 5:21 م
وقت صلاة العشاء 6:39 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 09: 3
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:47
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة