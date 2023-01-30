نقيب الصحفيين: الإعلام يواجه الشائعات بتفنيدها والرد عليها

كتب: محمود عبد الراضى

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تنمية وعي المواطن من أهم التحديات التى تواجه الدولة.

وأضاف رشوان خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية الشرطة اليوم، أن كل شعب له مشاكله وإدراكاته التى من الممكن أن تكون غير واعية، مؤكدًا أن الشعب المصرى خلال الأوقات العصيبة كان يدرك الحقيقة كما هى.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه من المفترض ألا يتم الكذب على المواطنين ومواجهتهم بالمشاكل التى تمر بها بالدولة، وذلك ما تقوم به مؤسسات الدولة لتشكيل الوعى العام، ولعدم السماح للعناصر التخريبية فى بث سمومهم للمواطنين.

وأكد "رشوان" أن جماعة الإخوان تهدف إلى بث سمومها وتشكيل وعى عام مغالط لدى المواطنين، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقنواتهم التى تبث من الخارج، ودائمًا ما يروجون أن مصر ستسقط غدًا.

وأضاف أنه على الإعلام المصرى أن يواجه الشائعات، ليس من خلال التجاهل بل من خلال إظهار الحقائق أمام المواطنين لرفع الوعى العام لدى المواطن.

وعن دور قادة الرأى والفكر فى صناعة الوعى قال الدكتور ضياء رشوان أن على قادة الرأى والفكر أن يجتمعون ويتطوعون لمواجهة تلك المعركة.

جاء ذلك فى كلمته خلال الندوة التثقيفية التى أعدتها وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى"، بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة ومؤسسات المجتمع المدنى.