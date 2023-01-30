نائب وزير الإسكان يبحث أحدث التكنولوجيات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى

كتب أحمد حسن

إسماعيل يوجه بضرورة تشجيع ابتكارات وأفكار الشباب في مجال مرافق المياه والصرف وتقديم الدعم الكامل لإنجاح تلك الأفكار وتحقيق الاستفادة منها

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في اجتماع اللجنة العلمية لوزارة الإسكان، لمناقشة بعض التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على توحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية، وذلك في إطار منهجية قطاع المرافق بوزارة الإسكان لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توافر واستدامة الخدمات بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة.

وخلال إجتماع اللجنة، ناقش نائب وزير الإسكان، مع أعضاء اللجنة أحد التكنولوجيات الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي ، والمقدمة من إحدى الشركات المحلية، بالتعاون مع أحد المستشارين من دولة المجر (تكنولوجيا الـ Biocos لمعالجة مياه الصرف الصحي) والتى تتميز بتوفير حوالي 15% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى قلة المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لعملية التشغيل، وذلك مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية، كما تم استعراض نتائج تشغيل المحطات التي تم تنفيذها باستخدام تلك التكنولوجيا في عدة دول أوروبية وآسيوية للتأكد من كفاءة تشغيل المحطات ودراسة ملاءمة تلك التكنولوجيا للطبيعة المناخية في مصر.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يهتم بالاطلاع ومواكبة التطورات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مؤكداً أن ذلك يعكس أداء منظومة معالجة الصرف الصحي في مصر، كما استعرض مع أعضاء اللجنة العرض المُقدم من المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، بخصوص تجربة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بطاقة 100 م3/يوم ونتائج المياه المعالجة منها، ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات، حيث تم تقديمه كنموذج تجريبي لمحطات معالجة الصرف الصحي ذات التصرفات الصغيرة التى يمكن الاستفاده به في خدمة التجمعات السكنية الصغيرة والمخطط خدمتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي إطار تأكيد اللجنة على أهمية دور الشباب ورعاية المواهب وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، فقد ناقشت اللجنة الفكرة العلمية المُقدمة من أحد الشباب والتى تهدف إلى تحويل رطوبة الهواء إلى ماء صالح للشرب، والوقوف على إمكانية تطبيقها ومدى الاستفادة منها فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، حيث استعرض الحضور إمكانيات الجهاز وكمية المياه التى يمكن إنتاجها في مناطق ذات نسب رطوبة مختلفة، وأوصت بإمكانية دراسة تطوير الجهاز لزيادة كمية المياه المنتجة منه والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفي نهاية اجتماع اللجنة شكر الدكتور سيد إسماعيل أعضاء اللجنة علي الجهد المبذول لبحث وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب والمساعدة في بحث كيفية تطوير أفكارهم وإبتكاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى منها.