نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات وسير العمل بمنظومة ملف تقنين أراضى الدولة

استكمل بلال حبش نائب محافظ بني سويف ، سلسلة اجتماعاته الدورية مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين ،والتي شكلها المحافظ" ،للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين ،بهدف تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

وخلال، اجتماعه اليوم،تابع نائب المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات في الاجتماعات السابقة،والتي تستهدف تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والإنجاز في المعاينات والموقف التعاقدي وعدد العقود ،بجانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عل بعض المشكلات للدفع بجهود المحافظة في هذا الملف.

وجه نائب المحافظ بحصر ومراجعة كافة الملفات المتبقية ، والتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة ،لسرعة الانتهاء من تلك الملفات و إدخالها ورفعها على المنظومة ، لافتاً إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بأهمية المتابعة المستمرة يتابع مستجدات الملف بشكل يومي ، وتوجيهاته بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام ، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع الحلول غير التقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له

شهد الاجتماع حضور : المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان ، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية ، سمر فتحي، المشرف على الأمانة الفنية للجنة استرداد الأراضي ، شريف حنفي، رامي رجب مدير التخطيط العمراني هدير كمال ، نهال كارم من الأمانة الفنية باللجنة.