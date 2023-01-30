موجز اقتصاد اليوم.. حصيلة الشهادات البلاتينية 290 مليار جنيه

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 30-1-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه البنك الأهلى المصرى بانتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%؜ بنهاية عمل يوم غد الثلاثاء، ورصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها فيما يلي:

البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5%؜ و25%؜ بلغت 290 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصرى عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%؜ بنهاية عمل يوم غد الثلاثاء.

وقال البنك - في بيان، اليوم الإثنين- إن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60%؜ من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة فى 4 يناير الجارى.

البترول: 588 مليون دولار استثمارات جابكو لتحسين إنتاج الزيت لـ70 ألف برميل يومياً

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس " جابكو " لإعتماد موازنتها التخطيطية للعام المالى 2023/2024 أهمية الإسراع بوتيرة تنفيذ خطط الحفر وزيادة الإنتاج البترولى موضحاً أن الفترة الحالية تُعد فرصة كبيرة للإسراع بالخطط والعمليات الإنتاجية في ظل الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية الى مستويات مُشجعة للاستثمار.

"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة عدد من شركات الأعمدة الكهربائية ومواسير الحديد

في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتطبيق استراتيجيته (2021 – 2025) لمواجهة عمليات التواطؤ من قبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية، حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التى قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات.

أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى فى شهر.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاض بحوالي عشرة جنيهات لينزل الذهب قرب ادني مستوى له في شهر تقريبا، لتخسر الأسعار قرابة 110 جنيها للجرام منذ منتصف يناير 2023 وهبط الذهب الي 1740 جنيها للجرام.

الإحصاء: 8 مليارات دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال 10 أشهر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022.

أسعار النفط تسجل 86.18 دولار لبرنت و79.32 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 86.18 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.32 دولار.