مصر وأمريكا.. 8 مليارات دولار قيمة التبادل التجارى خلال أول 10 أشهر من 2022 (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

مصر وأمريكا.. 8 مليارات دولار قيمة التبادل التجارى خلال أول 10 أشهر من 2022



بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.6 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 128.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 74.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 52.7 مليون دولار.