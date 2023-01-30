اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من قطار أثناء سيره بالغربية

الإثنين، 30 يناير 2023 10:47 م
مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من قطار أثناء سيره بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية القرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع طفل وإصابة آخر باصابات متفرقة اثر سقوطهما من القطار قبل دخوله محطة القرشية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلين من قطار السنطة أمام قرية القرشية.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط طفلين  من قطار السنطة بالقرب من محطة القرشية، بعد أن إختل توازنهما وسقطا من القطار أثناء سيره وأسفر الحادث عن مصرع طفل يدعي «حمزه ع. ع»  وإصابة  «يوسف. أ. .ع » بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وكان قد توفي طالب متأثرا باصاباته بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام بكفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بمدينة كفر الزيات
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب يدعي م.ا بالصف الثاني الثانوي صدمه القطار وتوفي في الحال، تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة 
 
وكان قد توفي شخص يدعي محمد.ق متأثرا باصاباته بحروق شديدة داخل مستشفى حروق زفتي بعد اصابته في حادث انفجار اسطوانة بوتجاز داخل منزل بالمحلة نتج عنها انهيار طابقين من المنزل.

محافظة الغربية

حادث

اخبار الحوادث

السنطة

قرية القرشية



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