مصرع طفل صدمته سيارة بقرية المعتمدية فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية المعتمدية بدائرة مركز شرطة كرداسة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة المعتمدية كرداسة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما تسبب في وفاته، وجري نقل جثة الطفل إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.