مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية بمفارق أبو صوير على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارئ لاسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل الجثة إلى ثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية على مفارق أبوصوير على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع محسن محمد محمود 42عام مقيم ابوصوير وإصابة شخصين اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة الى ثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.