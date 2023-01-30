مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "يوسف.م.ق" 18 سنة مقيم دمنهور إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مبنى ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا وقوع حادث سير بمركز أبو حمص أسفر عن مصرع فتاه إثر إصطدامها بسيارة مسرعه أثناء عبورها الطريق الزراعى .

وبالفحص تبين مصرع "ندى.ي.أ" 18 سنة - مقيمه بمركز أبوحمص إثر إصطدامها بسيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام كوبرى مشاه دسونس مركز أبو حمص.

وتم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.







