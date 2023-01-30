مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بالمنيا

لقت ربة منزل مصرعها، أثر اصطدامها بقطار، أثناء تخطيها مزلقان السكة الحديد بالمنصورة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا تلقت أمس، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5269 ف ل ر، ميكروباص "أجرة"، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل دير جبل الطير، بالوحدة المحلية ببني خالد، في شرق النيل بمركز سمالوط.

بانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم أطفال بسحجات وكدمات وجروح واشتباه إرتجاج وكسور، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة الميكروباص وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.