مسابقة فنية عن الاحتفال بأعياد الشرطة بمركز شباب الجانين بشمال سيناء

نفذ اليوم مركز شباب الجانين التابع لإدارة شباب رمانة بشمال سيناء، يوما ترفيهيا لأبناء المركز برفع الأعلام وإطلاق الأغانى الوطنية احتفالا بأعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه شارك فى المسابقة الشباب والطلائع من أعضاء مركز الشباب، بهدف اكتشاف مواهب الشباب والطلائع الفنية وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتنمية تلك المواهب ودعمها فى إطار فنى يعبر عن الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والطلائع وذلك بمشاركة 100 من الشباب والنشء وتناولت الاحتفالية العديد من الفقرات المتنوعة.

رياضية وفنية وثقافية وتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين بحضور محمد عبد القادر مدير إدارة شباب رمانة، وعاطف سليمان رئيس مجلس الإدارة، وسالم حسن ابراهيم مدير المركز.

وفى كلمته أكد محمد عبد القادر مدير إدارة شباب رمانة، أن الشرطة المصرية هى مؤسسة عريقة فهى من الشعب وملك الشعب وفى خدمة الشعب وأمنه، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين، لهم سجل مشرف فى كل الأوقات، وقدموا من بينهم الكثير من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر وحماية لجبهتها الداخلية ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة ضمن خطة النشاط لشهر يناير للعام المالى الحالى، وتهدف إلى تنمية الذوق الفنى واكتساب الخبرة وتنمية الموهبة الفنية لدى الأعضاء ومعرفة الأعضاء بما قدمته الشرطة من تضحيات فى خدمة الوطن، ورفع الوعى الثقافى والدينى والصحى لدى الأعضاء، وتشجيع الشباب والنشء على ممارسة الرياضة.

نظمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة.