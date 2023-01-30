محافظ مطروح يستمع لشكاوى المواطنين ويطالب بسرعة حلها

كتب -أحمد الزغبي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم.

حيث استمع محافظ مطروح لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، وقام بالاتصال الفورى برؤساء القطاعات الخاصة بالشكوى، ومنها مديرية الصحة للافادة بتقارير طبية عن حالتين وانهاء اجراءات التحويل لمستشفيات خارج المحافظة، والتربية والتعليم بشان شكوى معلم، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى

بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه.موجها للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقى الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع فى حلها تيسيرا عليهم.

على صعيد آخر، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ برئاسة اللجنة الخاصة بدراسة المطالب والمشاكل والتحديات التى تواجه أبناء المحافظة من القادرون باختلاف والمشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 6 لسنه 2023، وبعضوية جميع الجهات المختصة يأتى ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة ودمجها فى شتى المجالات بالمجتمع وتقديم كافة الدعم لهم.

حيث اجتمعت اللجنة لوضع رؤية وخطة لآلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوى الهمم والقادرون باختلاف بالمحافظة، مع فتح حوار مجتمعى بمشاركة جميع الجهات الحكومية والمجتمعية والشعبية المعنية، مع اطلاق مبادرة بعنوان بنكمل بعض للوقوف على كافة المطالب والاحتياجات.

وأشارت نائب محافظ مطروح، إلى أن المبادرة تهدف إلى عرض جميع احتياجات ذوى الهمم فى كافة القطاعات وسبل توفيرها بمشاركة جميع الجهات من اجل التوعية وتحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهذه الفئة، ومنها تطبيق فكره الدمج فى جميع المدارس وتسهيل الخدمات التعليمية لهم، ودراسة تخصيص قطعه أرض لأنشاء حديقة لهم، وأتاحه الزيارات للمركز الرياضى بالشباب والرياضة وتسهيل الاشتراك فى الأنشطة والقاعات المقامة لذوى الهمم، كذلك العمل على الاستفادة من مركز التوحد بمدينه مرسى مطروح والذى يتم حاليا تطويره لتوفير مزيد متطلبات الاطفال شديد التوحد وذوى صعوبة التعلم والتأخر الدراسى وعمل قاعات إضافية لتقديم مزيد من الخدمات حيث يوجد أكثر من 35 طفل بمركز التوحد وأكثر من 100 طفل ذوى من ذوى الهمم بمركز التخاطب وتنمية المهارات لذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة، تقدم لهم خدمات متميزة.