محافظ مطروح يستقبل منسق البرنامج الوقائى لمكافحة المخدرات لنشر التوعية

كتب -أحمد الزغبى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، الدكتور محمد رمضان منسق البرنامج الوقائى بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، حيث أشاد محافظ مطروح بالخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهوريه بالتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ورحب محافظ مطروح باستكمال تنفيذ الخطة الوطنية بالتعاون مع محافظة مطروح من خلال التأكيد على نشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود الصندوق وجميع الشباب المتطوعين في برامج التوعية .

من جانبه، قال الدكتور محمد رمصان، إن محافظة مطروح تبذل جهدا وتعاونا مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، لتذليل العقبات، مشيرا إلى أن خدمات التوعية والعلاج التى يقدمها الصندوق مجانية، وتتم في سرية تامة، لترسخ مبدأ المواطنة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بالمجان، وذلك من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان والتعريف بحملات تحاليل المخدرات تنفيذا لقانون رقم 37 لسنة 2021 التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

علي صعيد آخر، كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ برئاسة اللجنة الخاصة بدراسة المطالب والمشاكل والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة من القادرون باختلاف والمشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 6 لسنة 2023، وبعضوية جميع الجهات المختصة يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه الفئة ودمجها في شتى المجالات بالمجتمع وتقديم كافة الدعم لهم.

واجتمعت اللجنة لوضع رؤية وخطة لآلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الهمم والقادرون باختلاف بالمحافظة، مع فتح حوار مجتمعي بمشاركة جميع الجهات الحكومية والمجتمعية والشعبية المعنية، مع إطلاق مبادرة بعنوان "بنكمل بعض" للوقوف على كافة المطالب والاحتياجات.