محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوجه بإزالة الإشغالات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ العمومي، وموقف الأرياف، لمتابعة انتظام العمل بها، وتوفير السيارات للمواطنين، كما التقى بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية، موجها بسرعة الاستجابة لطلباتهم، كما تفقد كما تفقد سير العمل بمرفق الاسعاف، بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام اسعاف اقليم وسط الدلتا.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الميادين، منها ميدان الإنشاء والتعمير وميدان أحمد عابدين، والانتهاء من أعمال الرصف بطريق ال47 الموقف، موجها بازالة الاشغالات بين جانبي الطريق، كما تفقد عدد من الشوارع بحي المحافظة، والأعمال الجارية بالطريق الموازي لشريط السكة الحديد.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عدداً من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر.

كما يتابع محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الميادين الجديدة، وزراعتها بالاشجار، كما تفقد موقع إنشاء كوبري سخا العلوي، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف.



محافظ كفر الشيخ بموقف الارياف



محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من الاحياء



محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين



محافظ كفر الشيخ بمرفق الاسعاف



جانب من جولة المحافظ بغرب كفر الشيخ



جانب من جولة المحافظ



جاب من جولة المحافظ



محافظ كفر الشيخ بتفقد الاحياء