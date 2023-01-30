محافظ قنا يكرم 5 أطباء بوحدة سيدى عمر لمساهمتهم فى رفع كفاءة العلاج الطبيعى

قنا صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، 5 أطباء قاموا بتطوير قسم العلاج الطبيعى بوحدة سيدى عمر الصحية، وهم الدكتور طه عبدالرازق الطيب، الدكتور مصطفى محمود فاوى، الدكتورة نهاد محمود محمد، الدكتورة شيماء على حسين، الدكتورة نوال سيد احمد، حيث تبرعوا براتب شهرين من عملهم، عقب استلامهم العمل فى شهر أكتوبر 2022، وذلك لتجديد دهانات قسم العلاج الطبيعى، ودعم القسم بأجهزة جديدة وأسرّة تساعدهم على أداء مهام عملهم، وتساهم فى تقديم خدمة مميزة للمرضى، حضر التكريم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأثنى محافظ قنا، على هذه البادرة الطيبة من الأطباء، لاسيما أنها جاءت فى مستهل حياتهم العملية، مؤكدا أن ما قاموا به من مشاركة مجتمعية فاعلة، يعكس الصورة المشرفة للأطباء، لافتا إلى ضرورة تسليط الضوء على مثل هذه النماذج المشرفة، ليكونوا نموذجا يحتذى به.

وعبر الأطباء المكرمين عن بالغ شكرهم وامتنانهم على هذه اللفتة الطيبة من محافظ قنا وحرصه على تكريمهم، مؤكدين أن ما قاموا به من تطوير بقسم العلاج الطبيعى، جاء من منطلق مسئوليتهم المجتمعية ودعم جهود الدولة فى تطوير المنظومة الطبية، سعينا نحو تقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة قنا، كما وعدوا محافظ قنا بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن القنائى عن الخدمات الطبية المقدمة له.