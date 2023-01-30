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محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9%

الإثنين، 30 يناير 2023 11:22 ص
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9% جانب من اعتماد النتيجة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسي الأول "نصف العام"  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، بنسبة نجاح بلغت 85.9% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 9 آلاف و236 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و160 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و840 طالبًا وطالبة علي مستوى المحافظة.

بدوره أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم إعلان النتيجة على الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الاعدادية، لافتا إلى تلقي التظلمات اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين. 

حضر اعتماد النتيجة كل خالد أبو سلمة مدير التعليم الاعدادى، إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الإبتدائي، عادل يحي ، رئيس لجنة النظام والمراقبة، عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وسبق واعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الإمتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة. 

وعدد الطلاب بإدارة العريش ( 4572) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة .

 


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