محافظ سوهاج يفتتح معرض الكتاب بنادي المحليات.. صور

حضر الافتتاح النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، وهلال ذكي رئيس حي شرق، ومسئولي الثقافة ، وعدد من أعضاء مكتب حزب الشعب الجمهوري بسوهاج

وأكد محافظ سوهاج على دعمه التام لجميع الأنشطة الثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية نشر معارض الكتاب وتنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى المواطنين خاصة من الشباب، مشيدا بالمعرض وما يحتويه من كتب في مختلف المجالات، مؤكدا أنه فرصة جيدة لأبناء المحافظة ممن تعذر عليهم زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن معرض الكتاب بنادي المحليات يحتوي على أكثر من 2000 كتاب متنوع في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 10 أيام، ويقدم المعرض تخفيضات تصل الى 70% ،بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى المميزة لرواد المعرض.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد شهد فعاليات الندوة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة الشباب والرياضة للتوعية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور جمال حامد بركات مدير وحدة المنظمات غير الحكومية ومتابعة الفروع بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وطارق سيد فرج عضو الأمانة العامة ومدير فرع سوهاج، وفاتن فؤاد عضو الأمانة العامة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القرى، ورؤساء المصالح الحكومية، والتنفيذيين، ضمن برنامج التوعية المنفذ بالمحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجاري .