محافظ سوهاج يتفقد وصول 39 ألف شجرة جديدة من وزارة التنمية المحلية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، وصول الدفعة الثانية من وزارة التنمية المحلية بعدد 39 ألف شجرة، منها " 36 ألف شجرة زيتون، و 2000 شجر "فرش زجاج"، و1000 شجرة "أكاسيا"، وذلك ضمن 170 ألف شجرة متنوعة سيتم تسليمها للمحافظة من الوزارة، لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " .

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والقرى، بتخصيص مساحات أراضي مناسبة لزراعة الأشجار المثمرة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بما يتم زراعته من أشجار، ومراعاة أعمال الري والتهذيب بصفة دورية .

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات معرض الكتاب، بمقر نادي المحليات بمدينة سوهاج، ويستمر لمدة 10 أيام ، حضر الافتتاح النائب شعبان لطفي عضو مجلس النواب، وهلال ذكي رئيس حي شرق، ومسئولي الثقافة ، وعدد من أعضاء مكتب حزب الشعب الجمهوري بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على دعمه التام لجميع الأنشطة الثقافية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية نشر معارض الكتاب وتنمية مهارات القراءة والاطلاع لدى المواطنين خاصة من الشباب، مشيدا بالمعرض وما يحتويه من كتب في مختلف المجالات، مؤكدا أنه فرصة جيدة لأبناء المحافظة ممن تعذر عليهم زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن معرض الكتاب بنادي المحليات يحتوي على أكثر من 2000 كتاب متنوع في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 10 أيام، ويقدم المعرض تخفيضات تصل الى 70% ،بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى المميزة لرواد المعرض.