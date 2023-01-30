محافظ بورسعيد: استمرار تطوير طريق بحرى ترعة السلام بطول 2.5 كيلو.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، عن مواصلة الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، لأعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، ضمن الخطة الموسعة لتطوير الطرق بجميع أحياء بورسعيد، وتحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، على تواصل أعمال رصف وتطوير طريق بحري ترعة السلام بداية من كوبري المحور وحتى مستشفى 30 يونيو بطول 2.5 كيلومتر بنطاق حي جنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب شملت عدداً من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والطرق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام، والحوض السمكي.

جاء ذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على تكثيف معدلات العمل وسرعة إنجازها وفقا للمدة الزمنية المحددة.

وتشهد محافظة بورسعيد، طفرة غير مسبوقة في تطوير وإنشاء الطرق الجديدة في كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، بما يساهم في تيسير حركة المرور بالشوارع والميادين الرئيسية.

وطورت المحافظة طريق 23 يوليو في نطاق أحياء الزهور والمناخ، وكذلك طريق 23 ديسمبر في أحياء المناخ والزهور والضواحي، من رصف ولاند سكيب وزراعة الورود وتركيب أعمدة الإنارة.

وأشاد قطاع عريض من المواطنين بأعمال تطوير الشوارع والميادين في محافظة بورسعيد، والتي ساعدت على توفير الوقت والجهد، كما أضفت شكل جمالي رائع على غالبية الشوارع والميادين.