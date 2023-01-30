محافظ المنوفية يتفقد إنشاء محورى ميت خاقان وترعة المعهد.. صور

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددا من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها بنطاق حى شرق مدينة شبين الكوم كشرايين تنموية هامة بهدف إحداث السيولة المرورية وتخفيف الاختناقات بالعاصمة، حيث تفقد الأعمال التمهيدية لإنشاء محور ميت خاقان الجديد بدءاً من ميدان عايدة وحتى محور حضانة الفاروق، وكذا محور ( ترعة المعهد الجديد) امتداد شارع عبد الرحمن الشرقاوى وحتى قرية ميت خاقان، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، المستشار الهندسى للمحافظة.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير الجارى تنفيذها بمحور ميت خاقان الجديد، تنفيذ مديرية الطرق والنقل، بطول (900) م وبتكلفة (6) ملايين جنيه، حيث جارى أعمال قطع الفرمة، ومن المقرر تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى تمهيدا لأعمال الرصف.

وخلال تفقده، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين يلتمس تسهيل إجراءات توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل، وعلى الفور وجه بسرعة الانتهاء من تركيب كافة الوصلات المنزلية قبل البدء فى أعمال الرصف استجابة للأهالى وإنهاء كافة أعمال المرافق بالطريق تحقيقاً للصالح العام.

كما تفقد المحافظ أعمال انشاء محور ( ترعة المعهد ) بطول (800) م وبتكلفة (6) ملايين جنيه، حيث جارى تنفيذ أعمال قطع الفرمة، وتم الانتهاء من ترفيق الطريق وزراعة أعمدة الإنارة وسيتم الانتهاء من وضع طبقة السن خلال أسبوع للبدء فى أعمال الرصف، موجها بتكثيف الجهود لتسريع منظومة العمل لضمان الانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظراً لأهمية الطريق.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف نهاية شارع مصنع الغزل (منطقة امتداد شارع صبرى أبو علم )، حيث جارى فرد الطبقة السطحية بالطريق بطول (550) م وبتكلفة (7) ملايين جنيه، وتم الانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية الجديدة به، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة على جانبى الطريق ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً.

كما شملت الجولة، تفقد المحافظ مقر رئاسة حى غرب شبين الكوم الجديد وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير به، حيث تابع انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجى وعدد من الأقسام، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المبنى بالكامل والمقام على مساحة ( 600) م عبارة عن أرضى ودورين علوى، وأكد المحافظ بأن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الحكومية وتحسين أدائها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

هذا وتفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمدرسة المساعى الإعدادية الحديثة (إحلال كلى) المقامة على مساحة (1462) م2 بإجمالى (18) فصلا دراسيا، وذلك بالمشاركة المجتمعية من أحد رجال الأعمال، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وجار أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى، وذلك للمساهمة فى الارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية.