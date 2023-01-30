محافظ الدقهلية يعلن بدء التسجيل فى مبادرة "إيجى تراك" لعربات الطعام المتنقلة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن بدء التسجيل فى مبادرة "إيجى تراك" لعربات الطعام المتنقلة بالدقهلية لتوفير فرص عمل للشباب، وأشار "مختار" إلى أن مبادرة "ايجى تراك" أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلي أن إنشاء المشروعات يتم وفقاً لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزارى 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة.

وأكد " المحافظ " علي أن الدولة بكافة أجهزتها المختلفة تعمل علي خلق وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح مختار أن المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل في مبادرة « إيجي ترك » لعربات الطعام المتنقلة بالدقهلية هي ( ملء استمارة التعارف ضمن المبادرة لأبناء محافظة الدقهلية من خلال الرابط التالي https://forms.office.com/r/8CcCdvvWBM ).

كما أوضح " المحافظ " أنه في حالة أن المتقدم فرد عادي فإن مستندات التقديم تكون كالآتي: 1- صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي آخر لشخص الذي يمكن الرجوع إليه ، 2- صحيفة الحالة الجنائية ، 3- إيصال حديث للخدمات «كهرباء أو مياه أو غاز» لمقر السكن ، 4- صورة المؤهل الدراسي ، 5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ، 6- شهادات الخبرة إن وجد ، وأما في حالة أن المتقدم شركة، فإن مستندات التقديم تكون كالآتي: 1- مستخرج رسمى حديث من السجل التجاري ، 2- البطاقة الضريبية ، 3- ترخيص مزاولة النشاط ، 4- مستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة ، 5- وبالنسبة لمالك الشركة يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة من الشخص الطبيعى.

والجدير بالذكر أن مبادرة «إيجي ترك - Egytruck» لعربات الطعام المتنقلة تأتي ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية، بهدف إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي، لدعم وتنمية وتطوير كافة المشروعات الخاصة بالشباب والمحتاجين سواء كانت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، وذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان مشروع منذ البداية وحتى الوصول بالمشروع إلى مرحلة النمو.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخلق وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذوي الهمم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.