محافظ الدقهلية يتابع أعمال الوحدات المحلية وتنفيذ الخطة الاستثمارية.. صور

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أعمال الوحدات المحلية فى كل من مراكز ومدن أجا وميت غمر وطلخا ونبروه وحي غرب المنصورة وتمى الأمديد والجمالية والسنبلاوين وبلقاس وشربين ومحلة دمنة.

حيث شهد مركز ومدينة اجا، تنفيذ اعمال تركيب البلدورات الاسمنتية وتقسيم شارع الجلاء إلى حارتين بداية من الكوبرى حتى ميدان المحطة، وذلك لتنظيم الحركة المرورية للسيارات والمواطنين، ومتابعة تنفيذ الأعمال للإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنيه المقررة لأعمال الرصف وإنجاز المهام في توقيتها المحددة، وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تسريع معدلات الآداء بالشوارع المستهدف رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

وفي مركز ومدينة ميت غمر، تم متابعة تنفيذ الحملات المكثفة بقطاع النظافة بشوارع المدينة، والتي شملت شوارع عزبة شعبان و سعد زغلول وشارع المحطة و شارع دار السلام وشارع الحرية واحمد عرابى و شارع ٢٦ يوليو و شارع الإمام الشافعى و دقادوس وشارع العاشر من رمضان و شارع الإمام الشعراوى ومن أمام المستشفي العام و موقف المدينة

إضافة لمتابعة اعمال حملات التجميل و التشجير بالمدينة حيث تم زراعة وري الجزر الوسطى بشارع جسر النيل وتجهيز الاشجار والنباتات المتنوعه لزراعتها، واعمال قطاع الانارة وصيانة أعمدة الإنارة بالطريق السريع بالمدينة وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ومتابعة أعمال الرصف بشوارع المدينة حيث تم توريد وفرد السن بشوارع أبطال الفالوجا وشارع الخزان وشارع الكورنيش، كما تم متابعة اعمال قطاع النظافة بالقري التابعة لرئاسة المركز حيث تم رفع تراكمات وتجمعات اكوام القمامة من خلال استخدام السيارات والجرارات التابعة لكل وحدة الى جانب جمع القمامة من المنازل ورفع اكوام القمامة من على الطرق السريعة المؤدية لبعض الوحدات المحلية

وفي مركز ومدينة طلخا، تم متابعة اعمال منظومة النظافة بانحاء المدينة حيث بلغ ما تم رفعه من القمامه والمخلفات الصلبه 175 طن تم نقلهم الي المقلب العمومي، كما تم تفقد اعمال اعادة رصف شارع البوسته ضمن اعمال الخطة الاستثمارية، وكذلك متابعة اعمال تقليم الاشجار والنباتات بمحيط مستشفى طلخا المركزى، كما تم المرور على الاعمال الجاريه لتطوير حديقة الطفل، كما تم التصدي لأعمال البناء المخالف للقانون حيث تم ايقاف الاعمال وازالة المخالف منها بالدور السابع العلوى ومصادرة مواد البناء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين

وفي مركز ومدينة نبروه ، تم متابعة اعمال تجهيز واعداد منطقة اقامة معرض اهلا رمضان بالمدينة حيث يجري كذلك تطوير المنطقه المحيطه بالمعرض وذلك لتنفيذ واقامة عدد 5 باكيات تضم مشتملات البقاله والاسماك واللحوم والخضراوات والعطاره وغيرها من المستلزمات الرمضانية بهدف توفير السلع للمواطنين خلال شهر مضان المبارك تخفيفا للعبئ عنهم

وفي نطاق حي غرب المنصورة، تم متابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بالخطة الأستثمارية، وخطة رفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى ، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها ، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف حيث تم الوقوف علي معدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع الرياض المؤدي مابين شارع محمود شاهين وشارع الخلطة الأسفلتية حيث تم بدء وضع الطبقة السطحية الأسفلتية بالشارع وذلك لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة ويجري حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية

وفي مركز ومدينة تمي الامديد، تم متابعة العمل بجهاز النظافة من خلال رفع جميع تراكمات وتجمعات أكوام القمامه والمخلفات الصلبة المتواجدة بأماكن تجميع القمامة ومن خلال مرور المعدات والجرارات بالشوارع لجمع القمامة من المنازل بالمدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز والمدينة، كما تم اللقاء ببعض المواطنين من أهالي المركز للإستمتاع إليهم لفحص شكواهم والطلبات المقدمة من قبل كل مواطن والعمل على حلها في إطار القانون في مختلف المجالات الخدمية، كما تم متابعة العمل بمنظومة النظافة بعدد من الوحدات القروية التابعة للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي مركز ومدينة الجمالية ، تم متابعة اعمال التصدى لحالات البناء المخالف ومصادرة مواد البناء المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية، كما تم متابعة اعمال قسم الكهرباء والإنارة العامة لصيانة الخلايا والكشافات بطريق دمياط وشارع البحرللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، متابعة تنفيذ ازاله فوريه لحالتين تعدي وذلك بغلق شارع داخل قريه البكاريه بنطاق الوحده القرويه بالعزاوي الحالة الاولي عبارة عن بناء سور بطول3م فى ارتفاع 2م والحاله الثانية عباره عن حظيرتين للدواجن فى بحر الشارع بطول 8م وعرض 2م وارتفاع 1م وتم تنفيذ الإزالة الفورية للحالتين على نفقة المخالفين وتم فتح الشارع أمام المارة في استجابة فوريه لمطالب المواطنين حرصا على المصلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركز ومدينة بلقاس قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز انه تم متابعة سير العمل بالوحده المحليه بقلبشو والوحدة المحلية بالزهراء والوحدة الصحية بقرية بلقاس خامس لمتابعة العمل في ملف المتغيرات المكانية من خلال المركز التكنولوجي وسرعة انهاء ملفات التصالح للمواطنين وكذا المرور علي وحدة طب الاسرة بالشوامي للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين،كما تم المرور على مصنع تدوير المخلفات البلدية بقلبشو لمتابعة سير العمل بالمصنع ومراجعة الأوزان اليوميه ومتابعة إلتزام السيارات بالتغطية والإجراءات المتخذه حيال المخالفين، وكذا متابعة اعمال رفع كفاءة النظافة العامه بنطاق المجالس القروية بالمعصره والستامونى والزهراء والشوامى وقلبشوا وبسنديله حيث تم رفع خمسون طن من الوحدات المحلية المذكورة،كما تم متابعة إزالة كرفال علي الارض الزراعيه بطريق رافد جمصه السياحي بنطاق الوحده المحليه ببسنديله وتم مصادرته واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

وفي مركز ومدينة شربين تم متابعة تنفيذ حمله مكبره للنظافة في نطاق الوحده المحليه بالحاج شربيني لرفع القمامة والمخلفات،كما تم عقد اللواء الاسبوعي للمواطنين وتم فحص شكوي بوحده طب الاسره بالعوضيه، ومتابعة أعمال مبادرة حياة كريمة بقري المركز، كما تم فحص رخص المباني علي الطبيعه في الوحده المحليه ببساط وتم المرور علي منفذ لاهلا رمضان حيث قامت جمعيه تنميه المجتمع ببساط بفتحه وتوفير السلع للمواطنين في مقدمتها اللحوم كما تم المرور علي مركز شباب الدبوسي وفحص شكاوي المواطنين علي الطبيعه بالدبوسي،ومتابعة الحمله المكبره للنظافه بنطاق الوحده المحليه لابو جلال وكذا متابعه أعمال المبادره بالقرية

وفي مدينة محلة دمنة تم متابعة تنفيذ الاعمال الجارية بمشروعات الخطة الاستثمارية لهذا العام حيث يتم تغطية ترعة سلامون المارة أمام مساكن الزهور بمسافة 100 متر تقريبا وذلك للحفاظ على البيئة وربط طريق محلة دمنة المنصورة القبلى لتخفيف العبء على طريق المنصورة المطرية وذلك لسرعة الإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت وفقا للبرامج الزمنية المقررة، كما تم المرور على العمارات السكنية الموجودة داخل المدينة لتفقدها وتطويرها ضمن خطة تطوير المدينة، كما تم متابعة أعمال دهان البلدورات الموجودة بشارع البحر ابتداء من الكوبرى الجديد وحتى فتحة ترعة سلامون كمرحلة أولى على ان تستكمل الأعمال بالمدينة، كما تم متابعة اعمال رفع مخلفات قص الأشجار بشارع البحر ورفع مخلفات القمامة من الشوارع وتجميعها بالمقلب الوسيط لنقلها لمصنع تدوير القمامة بسندوب وذلك لرفع كفاءة النظافة بالمدينة

وأكد محافظ الدقهلية ان تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء وقد شدد المحافظ على استمرارها مشيرا الى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات

وجدير بالذكر انه سبق وان كلف محافظ الدقهلية، جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم مؤكدا ان ذلك ياتى فى اطار الخطة المتكاملة التى يتم تنفيذها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لمواطنى الدقهلية