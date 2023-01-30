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محافظة الجيزة: قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية اليوم

الإثنين، 30 يناير 2023 10:05 ص
محافظة الجيزة: قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية اليوم انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

وأوضحت المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كانت قد قامت بتخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية مساء أمس الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساءاً وحتى 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.

وشدد اللواء أحمد راشد على الجهات المنفذة للاعمال بضرورة الإنتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها موجهاً رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية لإتخاذ اللازم فى هذا الشأن وإزالة اي معوقات من شأنها التأثير علي التوقيتات المحددة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها.


قطع المياه

انقطاع المياه في الجيزة

بولاق الدكرور

كرداسة



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