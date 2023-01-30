متطوعون ينفذون حملة لتنظيف وتجميل شوارع مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تواصل تنفيذ عدد من المتطوعين لحملة تنظيف وتجميل للشوارع بمدينة الشيخ زويد بدعم وتعاون رجال أعمال ورموز المنطقة تحت إشراف ومتابعة مؤسسات الدولة.

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، ان سعيد عرادة، رئيس المركز والمدينة، وصالح ابو هولى سكرتير مجلس المدينة، تابعا أعمال المبادرة التى شملت نظافة وتجميل ودهان الأرصفة والأعمدة داخل المدينة، بسواعد رجال المجتمع المدنى، ورجال الأعمال، ورجال ومعدات مجلس المدينة.

وأعلن شباب قريتي "نجع شيبانة" جنوب رفح، و "ابوالعراج" جنوب مدينة الشيخ زويد مشاركتهم فى المبادرة والقيام بأعمال التجميل .

يذكر ان مبادرة تجميل مدينة الشيخ زويد تأتى فى إطار انطلاق مبادرات مجتمعية لإعادة الشكل الجمالى لمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

وفى إطار تنفيذ المبادرة انتشرت فى شوارع المدينة معدات النقل الثقيل تابعة لرجال أعمال تحت أسم " العريش نظيفة " مساهمة منهم فى حملة تنظيف المدينة .

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان المبادرة الشعبية تستهدف نظافة مدينة العريش، وتتم بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبعض رجال الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على أن أهم ما شجع على تنفيذ المبادرة أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة العريش العاصمة ، وذلك بفضل الجهود المتوالية التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين حيث يتم رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية ، وأن توجيهات الرئيس كانت سباقة الى التمهيد لمثل هذه المبادرة بقراره الجرىء بإزالة كافة المتاريس وأكوام الرمال من الطرق والشوارع واعادة تشغيلها .

وأضاف المحافظ أن الانفراجات التى تمت ومهدت للمبادرة بدأت بالتدريج ، ولم يأت ذلك من فراغ ، وانما جاء بناء على دراسات أمنية وجهود متتالية للقوات المسلحة والشرطة وكافة الجهاز التنفيذى مشيرا الى أن هناك انفراجات أخرى تمس الحياة الإجتماعية للمواطنين ويجد المواطن كل يوم انجاز جديد غير مسبوق ، ويشعر بجهود قواتنا من أجل تحقيق الأمن والأمان وتيسير سبل الحياة أمامه .



تجميل مدينة الشيخ زويد



جانب من اعمال التجميل بمدينة الشيخ زويد



جانب من المبادرة



شباب قرية شيبانه يشاركون



