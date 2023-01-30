متحدث الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا جوهريا فى خفض التصعيد بفلسطين

كتب أحمد عرفة

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يري أن الحل الوحيد للصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" حل الدولتين من خلال دعم الظروف المناسبة والوصول إلى مفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال تصريحاته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية تهتم بشؤون الفلسطينيين وترغب فى إقامة علاقة معهم، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن للمنطقة جاءت من أجل الاستماع إلى الفلسطينيين والإسرائيليين وعدد من القادة فى المنطقة خصوصًا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن مصر لعبت دورًا جوهريًا فى خفض التصعيد منذ سنوات داخل الأراضى المحتلة، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن أدركت أهمية الدور المصري في المناقشات، وذكر أننا ندعو جميع الأطراف لخفض العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.