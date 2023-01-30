متحدث الخارجية: إطلاق مفوضية اقتصادية بين مصر وأمريكا خلال 3 أشهر

كتب محمد شرقاوى

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ممتدة على مدار عقود طويلة، مشددا على أهمية تعزيز التواصل بشكل دائم بين البلدين، بالإضافة إلى أن هناك تعاون فى مجالات مختلف والتشاور فى القضايا الإقليمية وأهمها القضية الفلسطينية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتى فى اطار الحرص الامريكي على التنسيق المشترك مع الدولة المصرية لتحقيق التهدئة بالأراضى الفلسطينية، وكذلك توقف الاعتداء على الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكية عبر عن تقدير بلاده لانجازات الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان، وأشاد بدور مصر فى التقدم فى ملف حقوق الإنسان والحوار الوطنى.

وتابع:" تحدث الوزير سامح شكرى مع نظيره الأمريكي عن الوضع فى ليبيا والسودان، وقضية سد النهضة، والعمل على كيفية إدارة أمريكا لأزمة التخضم العالمية، والاتفاق على إنشاء مفوضية اقتصادية بين البلدين، وسيتم إطلاق المفوضية الاقتصادية فى الربع الأول من العام الحالى.

على جانب أخر، أوضح أن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى الى روسيا تأتى فى إطار الحرص الدائم على إقامة علاقات دبلوماسية متوازنة مع مختلف دول العالم.