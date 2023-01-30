مباحث الإسماعيلية تتوصل إلى قتلة فتاة منطقة الفروسية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى كشف لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها مقيدة بالحبال وعلى جثتها آثار اعتداء وخنق بالرقبة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، حيث أشار التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار وآخرين بدافع السرقة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بمنطقة الكاكولا والفروسية يفيد بالعثور على جثة شقيقته" م.ك" مقتولة داخل شقتها ومقيدة بالحبال وعليها آثار اعتداء وخنق برقبتها وسرقة الشقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث أوكل إليه الكشف عن أسباب وظروف وملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية فى كشف لغز الواقعة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها، حيث دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار بالاشتراك مع اخرين وجارى استجوابهم.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.