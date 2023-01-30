مؤتمر صحفى مشترك بين وزير الخارجية ونظيره الروسى فى موسكو غدا

كتب: أحمد جمعة

يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ظهر غد الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة موسكو.

ويتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الاثنين، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسئولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.