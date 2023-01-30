لافروف: موسكو تقف ضد قطع العلاقات بينها وبين بولندا ودول البلطيق

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو تقف ضد قطع العلاقات بينها وبين بولندا ودول البلطيق.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إنه لا يمكن استبعاد أن هذه الدول "بولندا ودول البلطيق" قد تقطع العلاقات مع روسيا، إلا أن موسكو ليست مؤيدة لقطع العلاقات الدبلوماسية، حتى في أصعب المواقف، حيث إنه من الضروري الحفاظ على قنوات الحوار وحل قضايا مواطنينا في الخارج.



يأتي ذلك بعد إعلان موسكو الأسبوع الماضي خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى القائمين بالأعمال، ردا على خفض إستونيا لعدد العاملين في السفارة الروسية بتالين، وهو ما تبعه بساعات إجراء مماثل من لاتفيا، حيث تطالب إستونيا جاراتها من منطقة البلطيق لاتفيا وليتوانيا، من بين أعضاء حلف "الناتو"، بتقديم ألمانيا دباباتها القتالية "ليوبارد" لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا