كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية بمناسبة مرور 100 عام

كتب عبد الحليم سالم

تمتد العلاقات المصرية الأمريكية لنحو 100 عام تميز بعمقها لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومختلف سبل التعاون ثم تبلورت تلك العلاقة مع قوة العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين .

وفي مصر ارتفعت الاستثمارات الأمريكية فى مصر لـ24 مليار دولار بنهاية العام الماضى بزيادة نحو مليار ونصف المليار دولار عن الفترة السابقة إجماليا، مما يشير لاكتساب العلاقات الاقتصادية لقوة دافعة، لا سيما مع توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية لنحو 30 مليار دولار السنوات المقبلة بدعم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى .. تعرف على التفاصيل فى 7 معلومات .

1- ارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

2- بلغت الاستثمارات 24 مليار دولار، مقابل 22.5 مليار دولار عام 2019-2020 .

3- ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.4%.

4- زادت قيمة الصادرات لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.3%.

5- بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.

6- ارتفعت صادرات الملابس لتبلغ نحو مليار دولار مدفوعة باتفاق الكويز .

7- 75.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 11 سنة وبنهاية 2021.