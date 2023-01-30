اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية بالجيزة.. إنفوجراف

الإثنين، 30 يناير 2023 12:08 م
قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية بالجيزة.. إنفوجراف انقطاع المياه في الجيزة

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أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء.

قطع مياه
 
-من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 10 مساء 
 
-لتنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى والذى يعتبر  أحد أكبر مصادر التلوث ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين حركة المرور 
 
-توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب 
 
- الاتصال على رقم الطوارئ 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه

 


قطع المياه

انقطاع المياه في الجيزة

بولاق الدكرور

كرداسة



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