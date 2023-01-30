قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية بالجيزة.. إنفوجراف

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء.

-من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين وحتى الساعة 10 مساء -لتنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى والذى يعتبر أحد أكبر مصادر التلوث ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين حركة المرور -توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب - الاتصال على رقم الطوارئ 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه