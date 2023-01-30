فيلم «سليمان دنيا» بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الكتاب

جذب فيلم الدكتور «سليمان دنيا» الفيلسوف المحقق، الذى تعرضه شاشة العرض العملاقة بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب؛ جمهور المعرض بمختلف فئاته العمرية، الذين حرصوا على التعرف على مواقفه وعلمه الذى أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة فى العقيدة و الأديان والفكر الإسلامي.
وعرض الفيلم جهودi فى مجال التحقيق الذى ذاعت شهرته فيه ليصبح أحد كبار علماء الأزهر الشريف فى القرن العشرين، حتى احتفى به جناح الأزهر الشريف ليكون شخصية الجناح هذا العام بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54.
وذكر الفيلم الذى أعده المركز الإعلامى للأزهر الشريف؛ أن الفيلسوف المحقق ولد عام 1910 فى محافظة المنوفية، وهو أحد كبار علماء الأزهر الشريف، فى عام 1950 سافر إلى إنجلترا لدراسة الفلسفة، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى وعمل مدرسًا بكلية أصول الدين، كما انتدب للعمل بالمؤتمر الإسلامى بالقاهرة، وتدرج فى سلك التدريس حتى أصبح رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة عام 1966، وبعدها بعام أصبح وكيلًا لكلية أصول الدين.
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