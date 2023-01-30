فلسطين تطالب الدول بإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

كتب: أحمد جمعة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف دولي وأمريكي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة، واعتداءات المستوطنين وإرهابهم بشكل خاص، وبإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، وذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني في الأوضاع في ساحة الصراع، وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، محذرة من مغبة ارتكاب جرائم أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون.