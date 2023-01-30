غرفة الجلود: 40 مليون جنيه تعاقدات تجارية وتصديرية خلال معرض القاهرة الدولى للجلود

كتب إسلام سعيد

كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الشركات المحلية والعالمية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابعة عشر نجحت في إبرام تعاقدات تجارية وتصديرية تقترب من 40 مليون جنيه خلال فترة المعرض التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.

وشهد معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابعة عشر مشاركة ٧٥ شركة عارضة محلية ودولية و١٥٠ مشتريا عربيا و اجنبيا، فضلاً عن حضور أكثر من 1000 زائر من التجار بالسوق المحلية في المحافظات.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن اللقاءات الثنائية التي تمت بين الشركات العارضة في المعرض وبعثة المشتريين الأجانب على مدار الثلاثة أيام أسفرت عن إبرام أكثر من 30 تعاقد لشراء الأحذية المصرية بنوعيها الحريمي والرجالي و شنط السيدات مشيرا إلى أن الإقبال ملحوظ على زيارة معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام ويعد بداية لفتح أسواق جديدة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية عالمياً وزيادة صادرات القطاع لتتماشى مع خطة الدولة المصرية بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن التعاقدات التجارية والتصديرية التي تمت خلال المعرض مع مستوردين من عدة دول منها العراق والأردن والسودان وكينيا وسوريا وفلسطين، مشيراً إلى أن صادرات مصر من الأحذية والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي وصلت إلى 104 مليون دولار وتطمح الغرفة لمساعدة الأعضاء على زيادة صادراتها لمضاعفة هذا الرقم خلال العام الحالي.

قال كريم ملوك عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إن معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام مختلف عن الدورات السابقة، وسط حرص جميع العارضين على تقديم أفضل المنتجات من الأحذية والمنتجات الجلدية وبجودة عالية لإظهار آخر ما توصلت له هذه الصناعة في مصر بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالمياً، مؤكدا أن المنتجات المصرية التي تم عرضها خلال فعاليات المعرض قادرة على المنافسة عالمياً.

وأوضح أن التواجد العربي في المعرض هذا العام لافت للنظر ويساعد على زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات الموجودة الا أن صناعة الجلود المصرية ستشهد تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال جمال اسماعيل أحد المستوردين العراقيين الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للجلود إن الوفد العراقي المشارك في المعرض أبرم تعاقدات مع الشركات المصرية نظراً للتطور الكبير الذي شهدته صناعة الجلود في مصر، مؤكدا أن المنتج المصري سيكون منافس قوي للمنتجات الصينية والتركية داخل السوق العراقي، متوقعاً زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة في هذا القطاع الهام .

وأكد أنه يأمل أن استيراد كافة احتياجات العراق من الأحذية والمنتجات الجلدية من مصر نظراً لتقارب الأذواق بين البلدين وجودة المنتجات المصرية خلال السنوات الأخيرة، مطالباً بضرورة توجيه المصانع المصرية بصلتها نحو الأسواق العربية ودراسة هذه الأسواق جيداً وتوفير منتجات جيدة وبسعر منافس لفتح أسواق جديدة لها.

وأشاد علاء حداد أحد المستوردين العراقيين بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للجلود ودعوة المستوردين الأجانب لزيارة المعرض مؤكداً أن ذلك سيساهم بالضرورة في نفاذ المنتجات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية للأسواق العالمية مشيرا إلى أن السوق العراقي مفتوح للمنتجات المصرية وسيتم التعاون مع الشركات المصرية وابداء أي ملاحظات على المنتجات لتأهيلها للنفاذ للسوق العراقي مؤكدا ضرورة اهتمام المصانع المصرية بالتسعير الجيد لمنتجاتها حتى تستطيع المنافسة مع المنتجات الأجنبية في العراق.

وقال ماجد شاكر عضو اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية إن الوفد الفلسطيني أبرم تعاقدات مع الشركات المصرية العاملة في قطاع الجلود وستكون بداية لتعاون كبير بين البلدين في هذا القطاع الهام مشيراً إلى أن المنتجات المعروضة في معرض القاهرة الدولي للجلود ذات جودة عالية.