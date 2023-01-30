"غرفة الإسكندرية" تستقبل قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة الفاتورة الإلكترونية

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، عدد من قيادات مصلحة الضرائب المختصين بالفاتورة الإلكترونية، لمناقشة تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

حضر من قيادات مصلحة الضرائب كلاً من محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، والمهندس أندريه إسحاق محلل نظم بقطاع المعلومات والتحول الرقمي.

وكان من بين الحضور أيضا أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري والمهندس هاني شمسية، والمهندس البديوي السيد، و محمود مرعي، و عمرو مصيلحي، والأستاذ محمد حفني، و هشام حلمي، و شريف بقطر، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.

في بداية اللقاء أوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، أن الهدف من اللقاء الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن قرار مد مهلة التسجيل بمنظموة الفاتورة الإلكترونية إلى 30/4/2023 يعد قرارًا إيجابيًا يعطي الفرصة للتجار بالتسجيل وفهم كل ما يتعلق بآليات عمل الفاتورة الإلكترونية.

في نفس السياق، أوضح قيادات مصلحة الضرائب أن الهدف من اللقاء استكمال سلسلة التواصل مع المجتمع الضريبي، فالفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل العمل على المجتمع الضريبي، واكتمال المنظومة الإلكترونية.

وخلال اللقاء تم الإشارة إلى الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، حيث تم التوضيح أن الفاتورة الإلكترونية تعد تعامل ممول مع ممول وتحتاج إلى توقيع إلكتروني عند إصدارها، بينما الإيصال الإلكتروني يعد تعامل ممول مع مستهلك نهائي، ولا يحتاج إلى توقيع إلكتروني عند إصداره، كما تم الرد على كافة استفسارات الحضور كافة.