عضو ببرلمان بوركينا فاسو لـ"اليوم السابع": نسعى لاستلهام تجربة مصر فى الحرب على الإرهاب

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

أشاد عضو البرلمان ببوركينا فاسو يحي كارامبيرى، بالعلاقات القوية التي تجمع بلاده بمصر في المرحلة الراهنة، موضحا أن تجربة مصر تبدو ملهمة في العديد من المجالات سواء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو الحرب على الإرهاب.

واعتبر البرلماني البوركيني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا بالجزائر، أن بلاده تسعى إلى استلهام التجربة المصرية في الحرب على الإرهاب، والذي يمثل التهديد الحقيقي لدول غرب أفريقيا، في ظل ما تحظى به الدولة المصرية من إمكانات كبيرة، وحرصها المتنامي على دعم محيطها الأفريقي.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع بين الوفدين المصري والبوركيني على هامش المؤتمر المنعقد بالجزائر، موضحا أنه يأتي في إطار التنسيق الدائم على المستوى البرلماني بين البلدين.

وأوضح كارامبيري أن مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الاسلامي المنعقد بالجزائر يأتي في توقيت غاية في الحساسية إثر تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، معتبرا أن تفشي الارهاب في العديد من الدول الإسلامية يمثل السبب الرئيسي في تفاقم تلك الظاهرة.