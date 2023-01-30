عبد الله عامر مديرا للإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتعيين عبد الله عامر محمد مسلم مديراً عاماً للإدارة العامة لرعاية الشباب.

هذا وقد استقبل رئيس الجامعة، عبد الله عامر لتسليمه القرار الوزاري الصادر برقم (151)، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تهنئة عبد الله عامر، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب من أكثر إدارات قطاع التعليم والطلاب تفاعلاً مع الطلاب، متمنياً للإدارة ومديرها العام مزيد من التوفيق والنجاح في تنظيم كافة الفعاليات التى تشارك فيها الجامعة.

يُذكر أن "عبد الله عامر" كبير أخصائين، خريج كلية التربية الرياضية، بدأ تدرجه الوظيفى بالإدارة العامة لرعاية الشباب من أخصائي رياضى إلى أخصائي أسر طلابية، فرئيس قسم الأسر الطلابية، ثم مدير إدارة رعاية الشباب بكلية العلوم ، ومدير إدارة الأسر الطلابية، يليها مدير إدارة النشاط العلمى، ورئيس مكتب الإتحادات الطلابية، ثم نائب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب لينتقل كمدير إدارى لمركز تنمية الموارد البشرية، ثم أمين لكلية الحاسبات والمعلومات، ليُكلف بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لرعاية الشباب من فبراير 2020 وحتى صدور القرار الوزاري.