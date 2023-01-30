طقس الغربية الآن.. معتدل وشمس ساطعة بمراكز ومدن المحافظة.. صور

الغربية ـ محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، طقس معتدل لليوم الثالث علي التوالي، وسطوع لأشعة الشمس بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى والوجة البحري 21 رجة مئوية والسواحل الشمالية 20 رجة مئوية، وجنوب سيناء 25 درجة مئوية، وشمال الصعيد 24 درجة مئوية، ونوب الصعيد 31 درجة مئوية

كما تتوقع صور الأقمار الصناعية فرص لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج العقبة، مع نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.



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