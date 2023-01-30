طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات ومعتدل فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية قالت الأرصاد الجوية السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي الى شبه انعدام من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقة حائل. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة."

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي. حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي . طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 04:20 والجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزرالثاني عند الساعة 23:38.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم معتدل وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ويكون ليلا بارد وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب .

وأكد أنه "من المتوقع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد تصل إلى أقل من 1000م على بعض المناطق."

طقس البحرين