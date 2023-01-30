ضبط 62 مخبزا بلديا مخالفا للاشتراطات التموينية بمنيا القمح فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 62 مخبزا بلديا مخالفا للاشتراطات والمواصفات التموينية خلال حملات رقابية على المخابز بمركز ومدينة منيا القمح، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة بمشاركة محمد سعد مديرعام الرقابة التموينية و هاني محمود رئيس الرقابة التموينية بالمديرية و محمود جبر كبير مفتشي المديرية و المفتشون بالمديرية و بالإشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية ، حيث توجهت الحملة للتفتيش على الأنشطة التجارية والمخابز بدائرة مركز ومدينة منيا القمح ، و أسفرت الحملة عن تحرير المخالفات الآتية :

ضبط 19 مخبزا مخالفا لقيام أصحابه بإنتاج خبز ناقص الوزن و16 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و 6 مخالفات للتصرف في جزء من حصة الدقيق.

كما تم تحرير 20 مخالفة تموينية لعدد من المخابز متمثلة في بيع خبز بلدي بأزيد من السعر وعدم وجود ماكينة صرف الخبز بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة ادوات العجين وعدم اعطاء بون الصرف للمواطنين وتجميع بطاقات تموينيه بالمخبز وعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز، كما تم تحرير مخالفه لأحد المخابز لعدم تمكين الحمله من آداء عملها.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.